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Urdako (Toledo) tren-istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu dituzte

Hildakoak 40 gizon eta 29 emakume dira, guztiak adin nagusikoak. 54 espainiar nazionalitatea dute, eta 15 atzerritarrak dira.

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
Istripuaren irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Datuak Integratzeko Espainiako Zentroak (CID) jakinarazi duenez, joan den asteazkenean Urdan (Toledo) izandako tren istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu dituzte jada.

Dagoeneko 69 identifikazioen berri eman zaie biktimen familia guztiei eta dagozkien bulego kontsularrei, atzerriko nazionalitatea duten hildakoen kasuan.

Behin-behineko balantzearen arabera, hildako gehienek (54) Espainiako nazionalitatea dute, eta 15 atzerritarrak dira. Kopuru guztitik, 40 gizonak dira, eta 29, emakumezkoak; denak adinez nagusiak.

Trenen Istripuak Espainia Gizartea

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