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Urdako (Toledo) tren-istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu dituzte
Hildakoak 40 gizon eta 29 emakume dira, guztiak adin nagusikoak. 54 espainiar nazionalitatea dute, eta 15 atzerritarrak dira.
Datuak Integratzeko Espainiako Zentroak (CID) jakinarazi duenez, joan den asteazkenean Urdan (Toledo) izandako tren istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu dituzte jada.
Dagoeneko 69 identifikazioen berri eman zaie biktimen familia guztiei eta dagozkien bulego kontsularrei, atzerriko nazionalitatea duten hildakoen kasuan.
Behin-behineko balantzearen arabera, hildako gehienek (54) Espainiako nazionalitatea dute, eta 15 atzerritarrak dira. Kopuru guztitik, 40 gizonak dira, eta 29, emakumezkoak; denak adinez nagusiak.
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