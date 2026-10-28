EAE-ko AURREKONTUAK

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Aurrekontuak Eusko Legebiltzarrera iritsi dira, eta abenduaren 21ean onartuko dituzte

Iragarkia
GRAFCAV1174. VITORIA, 28/10/2026.-El Consejero de Hacienda y Finanzas, Noel D Anjou Olaizola (d) ha entregado esta mañana los presupuestos generales de Euskadi, a la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria (i) dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos de Euskadi para el año 2027. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko 2027ko aurrekontu orokorren proiektua Eusko Legebiltzarrera iritsi da gaur, asteazkenarekin. Abenduaren 21ean onartuko dute, osoko bilkuran.

 

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