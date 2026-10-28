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Aurrekontuak Eusko Legebiltzarrera iritsi dira, eta abenduaren 21ean onartuko dituzte
Euskal Autonomia Erkidegoko 2027ko aurrekontu orokorren proiektua Eusko Legebiltzarrera iritsi da gaur, asteazkenarekin. Abenduaren 21ean onartuko dute, osoko bilkuran.
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