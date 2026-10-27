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Javier de Andrés: "Absentismo daturik txarrenak dituen erkidegoa gara"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko PPren presidenteak "aldaketa kultural" baten alde egin du, "aparteko gatazka-egoera" batetik "garapen industrialaren euskal eredura itzultzeko".

Euskadiko Alderdi Popularra Javier de Andrés Hauteskunde Orokorrak Politika

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