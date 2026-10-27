ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Patxi Lopez, Tubos Reunidosi buruz: "SEPIk ezin du legez kanpo jardun"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Kongresurako Bizkaiko hautagai Patxi Lopez sozialista Radio Euskadiko Boulevard saioan elkarrizketatu dute. Ziurtatu du SEPI prest dagoela zorra itzultzeko baldintzak malgutzeko, baina adierazi du Europar Batasunak ez duela aukerarik ematen zorra ordaindu barik kitatzeko.

SEPIk ez dio uko egingo Tubos Reunidosek zor diona kobratzeari, eta horrek erosketa-eskaintzak hoztu ditu
Hauteskunde Orokorrak Psoe Patxi Lopez Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X