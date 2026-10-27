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Patxi Lopez, Tubos Reunidosi buruz: "SEPIk ezin du legez kanpo jardun"
Kongresurako Bizkaiko hautagai Patxi Lopez sozialista Radio Euskadiko Boulevard saioan elkarrizketatu dute. Ziurtatu du SEPI prest dagoela zorra itzultzeko baldintzak malgutzeko, baina adierazi du Europar Batasunak ez duela aukerarik ematen zorra ordaindu barik kitatzeko.
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