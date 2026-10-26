ISTILUAK BILBON
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Imanol Pradales: "Ehunka erradikal antolatuk Bilbon eragindako istiluak onartezinak dira"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales Lehendakariak esan du "onartezina" dela ehunka erradikal antolatuk kaosa eragin izana Bilbon.

Juan Maria Aburto Imanol Pradales Bilbo Politika

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