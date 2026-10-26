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Imanol Pradales: "Los disturbios de Bilbao, provocados por cientos de radicales organizados, son intolerables"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Pradales: "Ehunka erradikal antolatuk Bilbon eragindako istiluak onartezinak dira"

EITB

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El Lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "intolerable" que cientos de radicales organizados hayan provocado un caos en Bilbao.

Juan Maria Aburto Imanol Pradales Bilbao Política

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