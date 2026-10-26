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Feria del Último Lunes de Octubre en Gernika, con 251 puestos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Urriko Azken Asteleheneko azoka Gernikan, 251 posturekin

EITB

Última actualización

El Último Lunes de Octubre Gernika acoge su tradicional feria agrícola, que presenta tanto productos de caserío como de maquinaria agrícola y artesanía. La villa vizcaína congrega un total de 251 puestos.

Ferias Ganadería Gernika Lumo Agricultura Sociedad

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