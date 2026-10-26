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Feria del Último Lunes de Octubre en Gernika, con 251 puestos
Euskaraz irakurri: Urriko Azken Asteleheneko azoka Gernikan, 251 posturekin
El Último Lunes de Octubre Gernika acoge su tradicional feria agrícola, que presenta tanto productos de caserío como de maquinaria agrícola y artesanía. La villa vizcaína congrega un total de 251 puestos.
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