Incertidumbre ante un desahucio en el barrio bilbaíno de Santutxu

El desalojo previsto para este lunes en el número 94 de la calle Iturribide de Bilbao se mantiene en vilo. Alrededor de medio centenar de personas convocadas por el sindicato de vivienda AZET, se han concentrado frente a la vivienda afectada desde antes de las 08:00 horas para bloquear el portal y frenar el desalojo.

La situación en la zona sigue siendo confusa. Como estaba previsto, efectivos de la policía se han desplazado al lugar sobre las 08:30 horas, pero han abandonado el punto poco después. Desde entonces no hay presencia policial en los alrededores.

Se esperaba que la comitiva judicial llegara a partir de las 09:15 horas para proceder al desahucio, pero por el momento nadie del juzgado se ha acercado. No obstante, portavoces de AZET han aclarado a los medios de comunicación que todavía no disponen de una confirmación oficial judicial oficial que ratifique la paralización del desalojo.

El sindicato de vivienda AZET ha advertido de que la familia, formada por cuatro mujeres, dos adultos y otros dos menores de edad, estaría en riesgo de desahucio.

Tras separarse de su marido, el juez ha reconocido la propiedad de la casa a este último, quien posee otras dos casas más, aunque AZET sostiene que, aunque la propiedad de la casa no figura a nombre de Patricia, su exmujer pagó mensualmente la parte que le correspondía para compra la compra de la casa.