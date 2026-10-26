Ezinegona Bilboko Santutxu auzoan, egitekoa zen etxegabetzea dela eta
Udaltzaingoa eta Ertzaintzaren unitateak 08:30ak aldera bertaratu dira, baina alde egin dute. Bien bitartean, 100 bat lagun elkartu dira, Azet etxebizitza sindikatuak deituta, etxegabetzea eragozteko.
Bilboko Santutxu auzoko Iturribide kalean astelehen honetarako aurreikusita zegoen etxegabetzea bertan behera geratu da, oraingoz. Bien bitartean, ehunka pertsonak protesta egin dute etxebizitzaren atarian familiari babesa adierazi eta etxegabetzea ekidin asmoz, eta adierazi dute epaitegietatik informazio ofiziala jaso arte ez direla handik mugituko adierazi dute.
Aurreikusita zegoen bezala, polizia agenteak 08:30ak aldera bertaratu dira, baina handik gutxira alde egin dute. Harrezkero, ez dago poliziarik inguruetan.
Segizio judiziala 09:15etik aurrera iristea espero zen, baina oraingoz epaitegiko inor ez da hurbildu. Hala ere, AZETeko bozeramaileek komunikabideei argitu dietenez, oraindik ez dute baieztapen ofizialik jaso epaitegitik etxegabetzea geldiaraztea berresteko.
AZET etxebizitza sindikatuak ohartarazi duenez, etxean bizi diren lau emakume, bi heldu eta beste bi adingabe, etxegabetzeko arriskuan leudeke.
Senarrarengandik banandu ondoren, epaileak etxearen jabetza aitortu dio azken horri, nahiz eta beste bi etxe gehiago izan. AZETek, baina, dio, etxearen jabetza Patriciaren izenean agertzen ez den arren, emazte ohiak hilero ordaindu zuela etxea erosteko zegokion zatia.