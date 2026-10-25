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Aparatoso accidente sin heridos esta madrugada en la estación de autobuses de Donostia
El conductor del autobús que realiza la ruta San Sebastián-Burdeos ha perdido el control del vehículo y ha colisionado contra el vidrio que separa el vestíbulo de los andenes.
Euskaraz irakurri: Zauriturik gabeko istripua izan da goizaldean Donostiako autobus geltokian
Esta madrugrada se ha producido un aparatoso accidente en la estación de autobuses de Donostia-San Sebastián.
Sobre las 05:00 horas, el conductor de un autobús que iba a partir hacia Burdeos ha perdido el control, y ha chocado frontalmente contra la cristalera que separa el andén del vestíbulo.
Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos, aunque el conductor ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad.
La zona ha quedado acordonada, pero se está trabajando con normalidad.
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