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Manifestantes contra el proyecto de la subfluvial piden a la Diputación de Bizkaia que pare las obras
Nueva manifestación en contra del proyecto del subfluvial que unirá Getxo y Portugalete mediante un túnel bajo la ría, cinco días después de que arrancaran las obras entre Portugalete y Sestao. Consideran que este proyecto de la Diputación de Bizkaia para aligerar el tráfico del puente de Rontegi supondrá más contaminación en esta zona.
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