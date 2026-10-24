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Manifestantes contra el proyecto de la subfluvial piden a la Diputación de Bizkaia que pare las obras

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Nueva manifestación en contra del proyecto del subfluvial que unirá Getxo y Portugalete mediante un túnel bajo la ría,  cinco días después de que arrancaran las obras entre Portugalete y Sestao. Consideran que este proyecto de la Diputación de Bizkaia para aligerar el tráfico del puente de Rontegi supondrá más contaminación en esta zona. 

Manifestaciones Getxo Portugalete Sestao Sociedad

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