¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Este domingo de madrugada los relojes se atrasarán una hora
La noche del sábado al domingo será más larga de lo habitual, puesto que a las 03:00 horas deberemos hacer retroceder las manecillas del reloj hasta las 02:00.
Euskaraz irakurri: Igande goizaldean ordulariak ordubete atzeratuko dira
El horario de invierno entrará en vigor este domingo de madrugada y permitirá dormir una hora más. Así, cuando las agujas marquen las 03:00, deberemos hacerlas volver hasta las 02:00 horas.
Los dispositivos electrónicos, en su mayor su parte, actualizarán la hora automáticamente para adaptarse al nuevo horario.
Aunque el cambio de hora sigue siendo obligatorio, su continuidad se ha cuestionado en los últimos años. Sin embargo, todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre su posible eliminación.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Imponen 1500 euros de multa a un hombre que colocó una trampa en Abanto Zierbena en la que murió una perra
EN DIRECTO
Hace min.
Denuncian el desalojo de personas sin hogar en el asentamiento del parque de Aranzadi, en Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Fallece en Francia un hombre infectado por el virus Shamonda, hasta ahora considerado no transmisible a personas
EN DIRECTO
Hace min.
Ordenan reabrir la causa por la muerte del menor electrocutado en una torre de alta tensión en Usurbil
EN DIRECTO
Hace min.
La Audiencia de Gipuzkoa se reúne para decidir si reabre el caso de Amaya Zabarte
EN DIRECTO
Hace min.
Detenida una mujer por intentar introducir hachís en la cárcel de Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Finalizan los problemas de tráfico del Txorierri tras el accidente múltiple de esta mañana
EN DIRECTO
Hace min.
Recuerdan en San Sebastián a la mujer que acabó con su vida en Baiona tras una agresión sexual
EN DIRECTO
Hace min.
Igor Yebra: 'Sueño que sigo bailando, pero la decepción llega cuando te levantas'
Cargar más