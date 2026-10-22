HORARIO DE INVIERNO
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Este domingo de madrugada los relojes se atrasarán una hora

La noche del sábado al domingo será más larga de lo habitual, puesto que a las 03:00 horas deberemos hacer retroceder las manecillas del reloj hasta las 02:00.
Imagen de archivo. Foto: Christian Krupp/Pixabay
Euskaraz irakurri: Igande goizaldean ordulariak ordubete atzeratuko dira

EITB

Última actualización

El horario de invierno entrará en vigor este domingo de madrugada y permitirá dormir una hora más. Así, cuando las agujas marquen las 03:00, deberemos hacerlas volver hasta las 02:00 horas.

Los dispositivos electrónicos, en su mayor su parte, actualizarán la hora automáticamente para adaptarse al nuevo horario.

Aunque el cambio de hora sigue siendo obligatorio, su continuidad se ha cuestionado en los últimos años. Sin embargo, todavía no se ha adoptado una decisión definitiva sobre su posible eliminación.

Cambio de hora Invierno Sociedad

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