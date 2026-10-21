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Igor Yebra: 'Sueño que sigo bailando, pero la decepción llega cuando te levantas'
El bailarín Igor Yebra habla sin tapujos sobre la esclerosis múltiple que padece y esta tarde ha compartido en Radio Euskadi el sentimiento de desamor que le supone no poder volver a bailar. Yebra se siente tambien liberado por haber hecho pública su enfermedad y haberla plasmado en un libro autobiográfico.
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