¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La ciudadanía se moviliza para limpiar los municipios afectados por la dana Adam
Algunos de los vehículos que se amontonaban en las calles próximas al cauce ya han sido retirados, mientras que el barro se sigue limpiando a día de hoy y los trabajos se centran en evaluar los daños y limpiar el interior de las casas.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los inquilinos de Benta Berri seguirán en sus viviendas en régimen de alquiler protegido
EN DIRECTO
Hace min.
Acromatopsia: ¿cómo es vivir en blanco y negro?
EN DIRECTO
Hace min.
Investigan como posible asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Madrid
EN DIRECTO
Hace min.
El vuelco de un camión corta la autovía de Vitoria hacia Bilbao cerca del túnel de Aiurdin
EN DIRECTO
Hace min.
Más de 4.700 personas se vacunan en el primer día de txertogunes sin cita previa
EN DIRECTO
Hace min.
Arrancan en Sestao las obras del túnel subfluvial
EN DIRECTO
Hace min.
Bengoetxea plantea cambiar los exámenes por el impacto de la inteligencia artificial
EN DIRECTO
Hace min.
Reconocen como enfermedad profesional el covid persistente de una celadora al contagiarse en un hospital
EN DIRECTO
Hace min.
El sexo y el nivel económico condicionan la exposición a los principales riesgos para la salud, según la OMS
Cargar más