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La ciudadanía se moviliza para limpiar los municipios afectados por la dana Adam

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GRAFCVA6325. BELLREGUART (VALENCIA), 20/10/2026.- Detalle de una puerta exterior arrancada tras el paso de la dana Adam por la Comunitat Valenciana, que ha dejado tres víctimas mortales, centenares de evacuados y pérdidas materiales pendientes de evaluar con acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante. EFE/Natxo Francés.
18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

Algunos de los vehículos que se amontonaban en las calles próximas al cauce ya han sido retirados, mientras que el barro se sigue limpiando a día de hoy y los trabajos se centran en evaluar los daños y limpiar el interior de las casas.

Comunidad Valenciana Temporales Cataluña Sociedad

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