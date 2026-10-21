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Garbiketa lanetan ari dira herritarrak Adam goi-geruzetako depresio isolatuak gehien kaltetu dituen udalerrietan

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GRAFCVA6325. BELLREGUART (VALENCIA), 20/10/2026.- Detalle de una puerta exterior arrancada tras el paso de la dana Adam por la Comunitat Valenciana, que ha dejado tres víctimas mortales, centenares de evacuados y pérdidas materiales pendientes de evaluar con acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante. EFE/Natxo Francés.
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kaleetan pilatutako ibilgailuak handik kentzen ibili dira azken orduetan. Lokatzez beteta daude leku asko, baita etxebizitzak ere. Garbiketa lanak amaitzeaz gain, kalteak zenbaterainokoak izan diren jakitea falta zaie oraindik ere.

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