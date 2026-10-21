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Garbiketa lanetan ari dira herritarrak Adam goi-geruzetako depresio isolatuak gehien kaltetu dituen udalerrietan
Kaleetan pilatutako ibilgailuak handik kentzen ibili dira azken orduetan. Lokatzez beteta daude leku asko, baita etxebizitzak ere. Garbiketa lanak amaitzeaz gain, kalteak zenbaterainokoak izan diren jakitea falta zaie oraindik ere.
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