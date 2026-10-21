EHU no renovará el convenio de colaboración con CAF, tras cinco años de trayectoria

EHU no renovará el convenio de colaboración con CAF, que concluirá el próximo 31 de diciembre tras cinco años de trayectoria. La decisión, comunicada por el rectorado al Consejo de Gobierno de la universidad, supone el cierre del aula CAF y ha generado malestar, especialmente entre el profesorado de la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

La ruptura llega después de años de debate dentro de la universidad y responde a los cuestionamientos sobre la relación de la empresa guipuzcoana con Israel y la ocupación de los territorios palestinos. La decisión se enmarca en las críticas dirigidas contra CAF por su participación en proyectos vinculados a los territorios ocupados, una cuestión que ha situado la continuidad de sus acuerdos universitarios en el centro de la controversia.

En la Escuela de Ingeniería de Bilbao, sin embargo, la medida ha suscitado preocupación por sus posibles consecuencias académicas e industriales. El director del centro, Charles Pinto, ha expresado su malestar ante la decisión y ha advertido del riesgo de que la ruptura se extienda a otras compañías que mantienen acuerdos de colaboración con la universidad.

Entre ellas figuran Sener e ITP, empresas vinculadas al sector aeroespacial y de defensa cuyos profesionales imparten clases en la escuela y en las que el alumnado puede realizar prácticas. Algunas organizaciones estudiantiles han cuestionado también la relación con estas compañías por su implicación en la industria armamentística.

Pinto teme que la decisión sobre CAF pueda marcar un precedente y que otras empresas se vean afectadas en el futuro. A su juicio, el distanciamiento de estas compañías podría perjudicar la conexión de la Escuela de Ingeniería con el tejido industrial vasco y reducir las oportunidades profesionales del estudiantado.

Con la finalización del convenio el próximo 31 de diciembre, la universidad cerrará una etapa de cinco años de colaboración con CAF, mientras continúa el debate sobre los criterios que deben regir sus relaciones con empresas vinculadas a sectores controvertidos.