EHUk ez du CAFekin duen lankidetza hitzarmena berrituko, bost urteko ibilbidearen ondoren
Unibertsitate barruan hainbat urtez egon den eztabaidaren ondotik iritsi da haustura, Gipuzkoako enpresak Israelekin duen harremanaren eta Palestinako lurraldeen okupazioaren inguruan duen jokamoldearen harira. Erabakiak CAF gela ixtea ekarriko du.
EHUk ez du CAFekin duen lankidetza hitzarmena berrituko. Hitzarmen hori abenduaren 31n amaituko da, bost urteko ibilbidearen ondoren. Errektoretzak unibertsitateko Gobernu Kontseiluari jakinarazitako erabakiak CAF gela ixtea ekarriko du. Horrek guztiak ezinegona sortu du, batez ere Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakasleen artean.
Unibertsitate barruan hainbat urtez egon den eztabaidaren ondotik iritsi da haustura, Gipuzkoako enpresak Israelekin duen harremanaren eta Palestinako lurraldeen okupazioaren inguruan duen jokamoldearen harira. Erabakia CAF enpresari, lurralde okupatuei lotutako proiektuetan parte hartzeagatik, zuzendutako kritiken barruan kokatzen da. Izan ere, gai horrek eztabaidaren erdigunean kokatu zuen akordioen jarraipena.
Bilboko Ingeniaritza Eskolan, ordea, neurriak eragin ditzakeen ondorio akademiko eta industrialengatik piztu da kezka. Charles Pinto ikastetxeko zuzendariak bere haserrea adierazi du erabakiaren aurrean, eta ohartarazi du haustura unibertsitatearekin lankidetza hitzarmenak dituzten beste konpainia batzuetara zabaltzeko arriskua dagoela.
Horien artean daude Sener eta ITP. Ikasle erakunde batzuek zalantzan jarri dute konpainia horiekiko harremana ere, armamentu industrian duten inplikazioagatik.
Pinto beldur da CAFi buruzko erabakiak soka luzea ekarriko ote duen, eta etorkizunean beste enpresa batzuei eragingo ote dien. Bere ustez, konpainia horien urruntzeak kalte egin diezaioke Ingeniaritza Eskolaren eta euskal industria sarearen arteko harremanari, eta ondorioz, ikasleen aukera profesionalak murriztu daitezke.
Abenduaren 31n, hitzarmena amaitzen denean, unibertsitateak CAFekin bost urteko lankidetza bukatutzat emango du.