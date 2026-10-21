¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Insausti agradece que el Gobierno Vasco haya dado una solución a los vecinos de Benta Berri, y destaca la unidad política
El alcalde de San Sebastián ha explicado que no es favorable a "operar con fondos buitre", y que se alegra de que "el Gobierno Vasco haya reculado" y se recupere el control de las viviendas de Benta Berri.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Lluís Puig regresa a Cataluña y retomará este jueves su escaño en el Parlament
EN DIRECTO
Hace min.
Las bases del PNV votan desde hoy las listas propuestas para las forales lideradas por Mendoza, Bengoetxea y González
EN DIRECTO
Hace min.
¿Cuánto cobraré si me toca participar en una mesa electoral?
EN DIRECTO
Hace min.
El juez envía a prisión provisional a los dos detenidos por terrorismo en Irun
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica en Valencia y pide "un gran acuerdo de país" para futuras emergencias
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco llama a quienes "tienen una deuda moral" a sumarse al camino de la convivencia
EN DIRECTO
Hace min.
Andueza no cree que, con las detenciones en Irun, estemos "ante el germen del regreso de la violencia a Euskadi"
EN DIRECTO
Hace min.
La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado al preso de ETA Olarra Guridi
EN DIRECTO
Hace min.
Etxanobe confía a las bases la decisión sobre su candidatura durante el proceso interno
Cargar más