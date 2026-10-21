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Insausti agradece que el Gobierno Vasco haya dado una solución a los vecinos de Benta Berri, y destaca la unidad política

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Insaustik eskertu egin du Eusko Jaurlaritzak Benta Berriko bizilagunei irtenbide bat eman izana, eta batasun politikoa nabarmendu du

EITB

Última actualización

El alcalde de San Sebastián ha explicado que no es favorable a "operar con fondos buitre", y que se alegra de que "el Gobierno Vasco haya reculado" y se recupere el control de las viviendas de Benta Berri.

Donostia-San Sebastián Vivienda Política

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