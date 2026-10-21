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Insaustik eskerrak eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Benta Berriko bizilagunei irtenbide bat emateagatik, eta batasun politikoa nabarmendu du
Donostiako alkateak azaldu du ez dela "funts putreekin lan egitearen aldekoa", eta poztu egin dela Eusko Jaurlaritzak "atzera egin" eta berreskuratu egin duelako Benta Berriko etxebizitzen jabetza.
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