El TSJPV determina que el chalet de Xabi Alonso en Igeldo es legal

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la legalidad de la construcción del chalet del exfutbolista del Real Madrid y Real Sociedad y actual entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, en el monte Igeldo de San Sebastián.

Así, el TSJPV estima los recursos de Tavaro XXI (sociedad de Alonso) y el Ayuntamiento donostiarra al fallo al fallo del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián en 2024, que la consideró "no ajustada a derecho".

Además, revoca el fallo del Juzgado que en su día anuló la licencia de obras y declara su conformidad a derecho, por entender que el chalet, construido en una parcela de suelo no urbanizable en Txalin, en el monte Igeldo donostiarra, cumple con "los parámetros constructivos fijados por la normativa".

El fallo judicial, fechado el pasado 13 de octubre, no es firme cabe interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo.