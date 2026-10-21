Los inquilinos de Benta Berri seguirán en sus viviendas en régimen de alquiler protegido

Los inquilinos de las 510 viviendas de protección pública de Benta Berri cuyo derecho de superficie será adquirido por el Gobierno Vasco a la empresa Testa Residencial, adscrita al fondo de inversión Blackstone, continuarán en sus viviendas en régimen de alquiler protegido.



Según informan fuentes de Testa Residencial, el Gobierno Vasco y esta compañía firmarán el contrato para esta adquisición antes de final de año.



El Ejecutivo garantizará la calificación permanente como vivienda de protección pública de las 510 viviendas, cuyo régimen de protección actual vence en noviembre de 2028.



Testa es la titular del derecho de superficie de las viviendas, vigente hasta 2069, mientras que el suelo es de titularidad del Gobierno Vasco.



El principio de acuerdo alcanzado establece la calificación permanente como vivienda de protección pública de las 510 viviendas incluidas en la operación y prevé la compra por un precio de 100 millones de euros.



Este paso permitirá al Gobierno Vasco preservar de forma permanente el carácter protegido y social de estas viviendas, cuyo régimen de protección actual vence en noviembre de 2028, y garantizar el alquiler a sus inquilinos en un entorno urbano consolidado, detallan las fuentes.



De esta manera, el suelo y las viviendas quedarán reunidos bajo una misma titularidad pública.



Las viviendas de Benta Berri tienen su origen en una promoción concertada de vivienda de protección oficial que el Gobierno Vasco adjudicó en 1994 a la unión temporal de empresas formada por Metrovacesa y Vallehermoso.



Para su construcción, el Ejecutivo autonómico concedió a ambas empresas un derecho de superficie sobre el suelo por un plazo de 75 años, hasta 2069.



Las viviendas se adjudicaron a sus primeros inquilinos en 1998, en régimen de alquiler protegido y con una calificación de vivienda de protección pública.