El Gobierno Vasco compra a una filial de Blackstone 510 pisos en Benta Berri para mantener su protección pública

El Gobierno Vasco ha llegado este martes a un acuerdo con la SOCIMI Testa Homes, filial del fondo de inversión norteamericano Blackstone, para comprar el derecho de superficie de 510 pisos del barrio donostiarra Benta Berri. Estas viviendas iban a perder su protección pública de alquiler en noviembre de 2028, de manera que, con esta compra, mantendrán su calificación.

Según ha informado El Diario Vasco, y ha podido confirmar EITB MEDIA, la operación se ha cerrado por unos 100 millones de euros; es decir, unos 196 000 euros por vivienda.

Este movimiento es inédito en el Estado, y el Gobierno Vasco se ha convertido así en el primer ejecutivo en comprar un paquete tan grande a un fondo de inversión para evitar que las viviendas adquiridas dejen de tener una protección pública.

El régimen de protección actual de estas 510 viviendas vencía en noviembre de 2028, por lo que todo auguraba a que iban a pasar al mercado libre. De esta manera, tras el acuerdo alcanzado, las familias inquilinas podrán continuar en sus viviendas en un régimen de alquiler similar al actual.

La firma del contrato de compraventa entre el Gobierno Vasco y Testa Homes está prevista para finales de este año.