Eusko Jaurlaritzak Benta Berriko 510 etxebizitza erosi dizkio Blackstone funtsaren filial bati, horien babes publikoari eusteko
Jaurlaritzak 100 milioi euro ordainduko ditu etxebizitzengatik, eta salerosketa urtea amaitu baino lehen sinatuko dute.
Eusko Jaurlaritzak akordioa lortu du astearte honetan Testa Homes sozietatearekin, Blackstone inbertsio funts iparramerikarraren filialarekin, Donostiako Benta Berri auzoko 510 etxebizitzaren azalera-eskubidea erosteko. Horiek alokairuko babes publikoa galduko zuten 2028ko azaroan, eta, erosketa horrekin, kalifikazioa mantenduko dute.
El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, eta EITB MEDIAk baieztatu ahal izan duenez, salerosketa 100 milioi euroren truke itxi dute; hau da, 196.000 euro inguru etxebizitza bakoitzeko.
Lehenengo aldia da Espainiako Estatuan mota honetako mugimendu bat egiten dena, eta hain pakete handia inbertsio-funts bati erosten dion lehen gobernua bihurtu da Eusko Jaurlaritza, erositako etxebizitzek babes publikoa galtzea ekiditeko asmoz.
510 etxebizitza horien gaur egungo babes-erregimena 2028ko azaroan amaituko zen, eta, beraz, merkatu librera aterako ziren. Hala ere, lortutako akordioaren ondorioz, maizter diren familiek beren etxebizitzetan jarraitu ahal izango dute, gaur egungoaren antzeko alokairu-erregimenean.
Eusko Jaurlaritzaren eta Testa Homesen arteko salerosketa-kontratua urte honen amaierarako sinatzea aurreikusten da.