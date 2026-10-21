Benta Berriko bizilagunek alokairu babestuko baldintzetan jarraituko dute
Gaur egungo babes publikoa 2028ko azaroan amaitzen zen, baina Eusko Jaurlaritzaren erosketarekin etengabe bermatzen da maizterren alokairua.
Eusko Jaurlaritzak Blackstone inbertsio-funtsari atxikitako Testa Residencial enpresari erosiko dizkion Benta Berriko babes publikoko 510 etxebizitzen maizterrek alokairu babestuko baldintzetan jarraituko dute.
Testa Residencial enpresako iturriek jakinarazi dutenez, Eusko Jaurlaritzak eta konpainia horrek urtea amaitu baino lehen sinatuko dute erosketa kontratua.
Jaurlaritzak 510 etxebizitzei babes publikoko etxebizitzaren kalifikazio iraunkorra bermatuko die. Berez, egungo babes-erregimena 2028ko azaroan amaitzen zen.
Testa da etxebizitzen eremu eskubidearen titularra; eskubide hori 2069ra arte dago indarrean, eta lurzorua, berriz, Eusko Jaurlaritzarena da.
Lortutako aurre-akordioaren arabera, eragiketaren barruan dauden 510 etxebizitzek babes publikoko etxebizitzaren kalifikazio iraunkorra izango dute, eta 100 milioi eurokoa izango da salerosketa.
Eusko Jaurlaritzak modu iraunkorrean eutsi ahal izango dio etxebizitza horien izaera babestu eta sozialari.
Gainera, lurzorua eta etxebizitzak titulartasun publiko beraren pean bilduko dira.
Benta Berriko etxebizitzen jatorria Eusko Jaurlaritzak 1994an sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen proiektu batean dago. Metrovacesak eta Vallehermosok osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zion kontratua.
Eraikuntzarako, Eusko Jaurlaritzak lurzoru-eskubidea eman zien bi enpresei, 75 urterako, 2069ra arte.
Lehenengo maizterrak 1998an sartu ziren etxeetan, alokairu babestuan eta babes publikoko etxebizitzaren kalifikazioarekin.
ETXEBIZITZA
Insaustik eskerrak eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Benta Berriko bizilagunei irtenbide bat emateagatik, eta batasun politikoa nabarmendu du
Donostiako alkateak azaldu du ez dela “funts putreekin lan egitearen aldekoa”, eta poztu dela Eusko Jaurlaritzak “atzera egin” eta Benta Berriko etxebizitzen jabetza berreskuratu duelako.