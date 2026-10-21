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Zupiria defiende que la Ertzaintza no detuvo a los jóvenes acusados de terrorismo porque en el momento no estaban cometiendo ningún delito

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiriak azaldu du Ertzaintzak ez zituela atxilotu terrorismoa egotzi dieten gazteak momentuan ez zirelako deliturik egiten ari

Última actualización

Según el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la Ertzaintza puso a disposición de la Justicia la información obtenida durante la investigación, y ha subrayado la necesidad de que se condene el uso de la violencia.

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