Auzitegi Nazionala
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Zupiriak azaldu du Ertzaintzak ez zituela atxilotu terrorismoa egotzi dieten gazteak momentuan ez zirelako deliturik egiten ari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren arabera, Ertzaintzak Justiziaren esku jarri zuen ikertzen ari zen lagunen inguruko informazioa. Gainera, indarkeriaren erabilera salatzeko beharra azpimarratu du.

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