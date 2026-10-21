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ELA y LAB reclaman al Gobierno Vasco "mayor liderazgo" para que interpele a la patronal a negociar el SMI vasco

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ELAk eta LABek "lidergo handiagoa" eskatu diote Eusko Jaurlaritzari, patronalari EAEko LGS negoziatzeko eska diezaion

EITB

Última actualización

En su encuentro con el lehendakari, la coordinadora general de LAB Garbiñe Aranburu y el secretario general de ELA Mitxel Lakuntza han planteado "la necesidad de ensanchar el autogobierno" con un SMI propio. 

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