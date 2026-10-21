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ELA y LAB reclaman al Gobierno Vasco "mayor liderazgo" para que interpele a la patronal a negociar el SMI vasco
En su encuentro con el lehendakari, la coordinadora general de LAB Garbiñe Aranburu y el secretario general de ELA Mitxel Lakuntza han planteado "la necesidad de ensanchar el autogobierno" con un SMI propio.
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