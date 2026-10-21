Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
ELAk eta LABek "lidergo handiagoa" eskatu diote Jaurlaritzari, LGS propioa negoziatzeko patronala deitu dezan
Euskal lanbidearteko gutxieneko soldataren bidez "autogobernua zabaltzeko beharra" azpimarratu dute Garbiñe Aranburu LABen koordinatzaile orokorrak eta Mitxel Lakuntza ELAren idazkari orokorrak, lehendakariarekin izandako bileran.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
SpaceX eta Tesla bat egitea aztertzen ari dira erraldoi teknologiko bat sortzeko, Elon Musken babesarekin
ZUZENEAN
Duela min.
Ardogintza sektoreko sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte Arabako Errioxan, hitzarmen baten bila
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: lehendakariaren bilera ELArekin eta LABekin, fronte hotza eta protestak Frantzian
ZUZENEAN
Duela min.
Lehendakaria ELArekin eta LABekin bilduko da gaur gutxieneko soldata propioaz hitz egiteko
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Jaurlaritzak Benta Berriko 510 etxebizitza erosi dizkio Blackstone funtsaren filial bati, horien babes publikoari eusteko
ZUZENEAN
Duela min.
Gizon bat hil da lan istripuz Bilboko portuan
ZUZENEAN
Duela min.
Tubos Reunidosek TRSA matrizea likidatzeko fasea abiatu du
ZUZENEAN
Duela min.
Volkswagenek soldatak 2030era arte izozteko asmoa du
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal sektore aeroespazialaren garrantzia eta Euskadik Airbusen hornitzaile gisa duen "rol geroz eta garrantzitsuagoa" azpimarratu ditu Pradalesek
Gehiago ikusi