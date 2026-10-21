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ELAk eta LABek "lidergo handiagoa" eskatu diote Jaurlaritzari, LGS propioa negoziatzeko patronala deitu dezan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Euskal lanbidearteko gutxieneko soldataren bidez "autogobernua zabaltzeko beharra" azpimarratu dute Garbiñe Aranburu LABen koordinatzaile orokorrak eta Mitxel Lakuntza ELAren idazkari orokorrak, lehendakariarekin izandako bileran. 

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