El juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz ha acordado poner en libertad provisional a los dos varones mayores de edad que fueron detenidos el martes como presuntos participantes en una agresión sexual a dos menores de edad en la capital alavesa.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ambos sospechosos tienen la obligación de personarse periódicamente, y cuantas veces sean llamados, en el juzgado; y se les ha impuesto la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 250 metros de las víctimas.

En cuanto a los menores de edad, a propuesta de la Fiscalía de Menores, el juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz ha acordado la libertad vigilada cautelar para ellos. Asimismo, ha establecido una intervención educativa en el ámbito de las relaciones efectivo-sexuales y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la de la menor más joven. La causa, en este caso, será remitida al juzgado de menores.



Estos jóvenes, dos de 18 años y otros dos de 17 años, fueron detenidos este pasado martes por la Ertzaintza en relación a una investigación para identificar y localizar a los autores de dos agresiones sexuales.

El Departamento de Seguridad informó que los cuatro detenidos constaban con antecedentes y habían sido investigados o detenidos en varias ocasiones.

Las dos mujeres víctimas sufrieron sendas agresiones sexuales en un aparcamiento del Casco Viejo de la capital alavesa, durante la madrugada del lunes