Gasteizen bi adingaberi sexu-erasoa egiteagatik atxilotutako lau gazteak aske gelditu dira behin-behinean
Gasteizko guardiako epaitegiak behin-behinean aske uztea erabaki du Arabako hiriburuan bi adingaberi sexu-eraso bat egin zietelakoan asteartean atxilotu zituzten adin nagusiko bi gizonak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakitera eman duenez, bi susmagarriak aldian-aldian, eta deitzen dieten guztietan, epaitegira bertaratzeko betebeharra dute, eta biktimengandik 250 metro baino gutxiagora komunikatzeko eta hurbiltzeko debekua ezarri zaie.
Adin txikikoei dagokienez, Adingabeen Fiskaltzak proposatuta, Gasteizko guardiako epaitegiak kautelazko zaintzapeko askatasuna ezarriko die. Halaber, harreman eraginkorren eta sexualen eremuan hezkuntza-arloko esku-hartzea ezarri du, eta biktima gazteenarengandik 200 metro baino gutxiagora komunikatzeko eta hurbiltzeko debekua. Kasu horretan, auzia adingabeen epaitegira bidaliko da.
Gazte horiek, 18 urteko bi eta 17 urteko beste bi, asteartean atxilotu zituen Ertzaintzak, bi sexu-erasoren egileak identifikatzeko eta aurkitzeko ikerketa baten harira.
Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi zuenez, lau atxilotuek aurrekariak zituzten eta hainbat aldiz ikertu edo atxilotu izan dituzte.
Sexu erasoak astelehen goizaldean gertatu ziren Gasteizko Alde Zaharreko aparkaleku batean.