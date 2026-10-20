Investigan como posible asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Madrid

La Policía Nacional investiga como posible asesinato machista la muerte por arma blanca de una mujer de 52 años en un portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid.

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) ha recibido una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal. Por el momento no se ha encontrado el arma que ha acabado con la vida de la mujer.