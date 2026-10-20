SUBFLUVIAL
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Arrancan en Sestao las obras del túnel subfluvial

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La infraestructura tendrá una longitud de 3200 metros y conectará las rotondas de Ballonti (Sestao) y Artaza (Leioa), por debajo de la ría. El 60% de las obras se llevarán a cabo en la margen izquierda y, una vez finalizadas, darán servicio a 50 000 vehículos al día, según las estimaciones. 

Sestao Leioa Tráfico Sociedad

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