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Estudiantes bloquean el acceso al Museo del Louvre de París

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Estudiantes bloquean las entradas del Louvre
18:00 - 20:00
París, esta mañana. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Ikasleek Parisko Louvre Museorako sarbidea blokeatu dute

Última actualización

Los estudiantes han bloqueado tanto el acceso principal por la Pirámide como los accesos por el costado del pasaje Richelieu. La protesta ha impedido que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 09:00 horas.

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