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Estudiantes bloquean el acceso al Museo del Louvre de París
Euskaraz irakurri: Ikasleek Parisko Louvre Museorako sarbidea blokeatu dute
Los estudiantes han bloqueado tanto el acceso principal por la Pirámide como los accesos por el costado del pasaje Richelieu. La protesta ha impedido que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 09:00 horas.
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