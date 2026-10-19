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Ikasleek Parisko Louvre Museorako sarbideak blokeatu dituzte
Piramideko sarrera nagusia eta Richelieu pasabidearen saihetseko sarrerak blokeatu dituzte ikasleek. Protesta horren ondorioz, museoak ezin izan ditu ateak normaltasunez ireki 09:00etan.
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