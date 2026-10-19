Frantzia
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Ikasleek Parisko Louvre Museorako sarbideak blokeatu dituzte

Iragarkia
Estudiantes bloquean las entradas del Louvre
18:00 - 20:00
Paris, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Piramideko sarrera nagusia eta Richelieu pasabidearen saihetseko sarrerak blokeatu dituzte ikasleek. Protesta horren ondorioz, museoak ezin izan ditu ateak normaltasunez ireki 09:00etan.

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