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Encontrado el cadáver de un hombre en una zona agrícola de Oliva (Valencia)

La Guardia Civil investiga si su muerte está relacionada con las inundaciones de la dana Adam o responde a otras cirsunstancias.
VALENCIA, 19/10/2026.- Un helicóptero realiza en las labores de rescate de una persona en Oliva (Comunidad Valenciana) este lunes. El episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Comunidad Valenciana ha dejado tres víctimas mortales y numerosos rescates de personas atrapadas en coches, viviendas y tejados, y ha obligado a confinar temporalmente hasta 145 municipios en las provincias de Valencia y Alicante, aunque la cifra se ha reducido después a ocho. EFE/ Manuel Bruque
Inundaciones en Oliva (Valencia). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon baten gorpua aurkitu dute Olivako nekazal gune batean, Valentzian

Agencias | EITB

Última actualización

Trabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela del marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones.

La Guardia Civil investiga si la muerte está relacionada con las lluvias torrenciales de la dana Adam o responde a otras circunstancias, según fuentes conocedoras del caso citadas por EFE.

El cuerpo ha sido encontrado en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las 10:00 y han dado aviso del hallazgo.

Al parecer, el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte.

Cuatro muertes por el temporal

Al menos cuatro personas han fallecido (una en Cataluña y tres en la Comunidad Valenciana) tras el paso de Adam, que ha afectado especialmente a Valencia y Alicante con lluvias "extraordinarias" y acumulados superiores a 700 litros por metro cuadrado, aunque la situación comienza a mejorar y se ha levantado el confinamiento en la mayoría de los municipios perjudicados.

Dos de las víctimas se encontraban en Oliva, y otra mujer falleció al meterse al mar en Sagunto (Valencia). Por otro lado, una mujer fue arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona).

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Inundaciones Comunidad Valenciana DANA Sociedad

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