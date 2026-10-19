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La policía carga contra profesores que bloqueaban la entrada a un acto de Ayuso
Cientos de docentes se han concentrado este lunes, en su cuarta jornada de huelga indefinida, frente a la Cámara de Comercio de Madrid a la espera de que saliera la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha provocado cargas policiales contra los manifestantes.
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