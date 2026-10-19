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Ayuso parte hartzen ari zen ekitaldi bateko sarrera blokeatzen zuten irakasleen aurka oldartu da Polizia
Ehunka irakaslek elkarretaratzea egin dute Madrilen, greba mugagabearen laugarren egunean, Merkataritza Ganberaren aurrean. Isabel Diaz Ayuso Erkidegoko presidentea handik noiz aterako zain zeudela, Poliziak manifestarien kontra egin du.
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