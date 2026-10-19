El sindicato de vivienda Batu ha convocado para el próximo viernes una concentración para denunciar el desahucio de una mujer y su hija menor de edad en Arrigorriaga.

Según han informado hoy a Efe fuentes de este sindicato, la mujer ha residido desde hace 25 años en este domicilio, del que tenía el usufructo.

La orden de desahucio se hará efectiva el próximo día 30 a pesar de los recursos presentados por este sindicato para intentar paralizar el desalojo.

La concentración ha sido organizada para el próximo día 30 en el barrio de Abusu de Arrigorriaga, donde está previsto que se produzca el desahucio.