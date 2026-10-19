CRISIS VIVIENDA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denuncian el desahucio de una mujer y su hija menor de edad en Arrigorriaga

La orden de desahucio se hará efectiva el próximo día 30. La mujer ha residido desde hace 25 años en este domicilio, del que tiene el usufructo.

Agencias | EITB

Última actualización

El sindicato de vivienda Batu ha convocado para el próximo viernes una concentración para denunciar el desahucio de una mujer y su hija menor de edad en Arrigorriaga.

Según han informado hoy a Efe fuentes de este sindicato, la mujer ha residido desde hace 25 años en este domicilio, del que tenía el usufructo.

La orden de desahucio se hará efectiva el próximo día 30 a pesar de los recursos presentados por este sindicato para intentar paralizar el desalojo.

La concentración ha sido organizada para el próximo día 30 en el barrio de Abusu de Arrigorriaga, donde está previsto que se produzca el desahucio. 

Vivienda Arrigorriaga Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X