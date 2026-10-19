Emakume baten eta haren alaba adingabearen etxegabetzea salatu dute Arrigorriagan
Etxegabetze-agindua hilaren 30ean betearaziko dute. Emakumeak 25 urte daramatza etxebizitza horretan bizitzen, eta etxebizitzaren gozamen-eskubidea du.
Batu etxebizitza-sindikatuak elkarretaratzea deitu du datorren ostiralerako, Arrigorriagan emakume bat eta bere alaba adingabea etxegabetuko dituztela salatzeko.
Sindikatu horretako iturriek gaur Eferi jakinarazi diotenez, emakumeak 25 urte daramatza etxebizitza horretan bizitzen, eta haren usufruktua zuen.
Etxegabetze-agindua hilaren 30ean betearaziko dute, sindikatuak etxegabetzea geldiarazteko aurkeztutako errekurtsoak gorabehera.
Elkarretaratzea hilaren 30erako antolatu dute, Arrigorriagako Abusu auzoan, etxegabetzea egitekoak diren tokian, hain zuzen ere.