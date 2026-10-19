El juicio en la Audiencia de Álava contra los dos acusados que quedan por la supuesta filtración de exámenes en la prueba de cirugía plástica de la OPE de Osakidetza 2016-2017 se celebrará esta semana, el martes y miércoles.

Está previsto que los dos acusados que quedan declaren al final de la segunda sesión, el miércoles. En el juicio comparecerán como testigos todos los miembros (presidenta, secretaria y vocales) del tribunal de la oposición de la prueba concreta de cirugía plástica.

En este caso de las presuntas filtraciones en la OPE solo resta la acusación por la prueba de cirugía plástica, después de que la Audiencia absolviera al resto en la causa "general".

En junio se celebró la audiencia preliminar, en la que la Fiscalía y los dos acusados no llegaron a un acuerdo previo, por lo que se celebrará el juicio esta semana.

Las dos personas procesadas en la causa son un médico y una opositora. Él era entonces jefe de servicio del Hospital Donostia, especializado en cirugía plástica, estética y reparadora, y ella era la pareja sentimental del hijo del facultativo acusado.

El Ministerio Fiscal considera al médico autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, mientras que la mujer acusada habría incurrido en un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros. La Fiscalía pide penas dos años de prisión para el médico y de uno para la opositora.