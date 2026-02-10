OSAKIDETZA
Un juez de Vitoria abre juicio oral por las filtraciones de la OPE de Osakidetza

Se sentarán en el banquillo dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora celebrado el 20 de mayo de 2018.

OPE de Osakidetza. Foto de archivo: Agencias

La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha abierto juicio oral contra las dos personas investigadas en el procedimiento por las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza 2016-2017, que serán juzgadas por la Audiencia Provincial de Álava.

En este auto, la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz (antiguo Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz) acuerda abrir juicio oral contra dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora celebrado el 20 de mayo de 2018: el entonces jefe de servicio de esa especialidad en el Hospital de San Sebastián y una opositora.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal recogido en el auto, el primero está acusado de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros; y la segunda, de un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava como el órgano competente para enjuiciar la causa.

Esta decisión judicial se produce después de que en septiembre de 2025 la Audiencia Provincial de Álava confirmó el sobreseimiento de las actuaciones para los otros 17 investigados en esta causa, según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un comunicado.

