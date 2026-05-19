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Iberdrola celebra en Bilbao sus 125 años con la mirada en "la era de la electricidad"

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Euskaraz irakurri: Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita
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Iberdrola ha celebrado este martes en su sede de Bilbao su 125 aniversario con un acto institucional en el que se han recordado sus orígenes y su pasado reciente y se ha hecho alusión a sus perspectivas de futuro en la llamada "era de la electricidad". "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha dicho el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. 

Titulares de Hoy Imanol Pradales Iberdrola Electricidad Empresarios Gobierno Vasco Economía

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