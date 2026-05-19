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El Gobierno Vasco autoriza el almacén de baterías en Aiara

El proyecto 'PB Navegantes 31' de Arena Green Assest 4, S.L.U. con una potencia instalada de 30MW y un presupuesto de 23 millones de euros, consta de 18 unidades de almacenamiento que se disponen en contenedores de 20 pies, en los que se integra el sistema de control y monitorización.
Un sistema de almacén de baterías, sin relación con la información. Foto: Kecko (Wiki Commons).
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak onespena eman dio Aiaran baterien biltegi bat eraikitzeko proiektuari
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha emitido la autorización administrativa previa para el proyecto de almacén de baterías en Aiara

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes esta resolución del Departamento de Industria para el proyecto 'PB Navegantes 31' de Arena Green Assest 4, S.L.U. con una potencia instalada de 30MW y un presupuesto de 23 millones de euros. 

Consta de 18 unidades de almacenamiento que se disponen en contenedores de 20 pies (medida estandar de contenedores industriales y marítimos), en los que se integra el sistema de control y monitorización.

En la resolución se precisa que el proyecto de ejecución deberá adaptarse a las condiciones, medidas protectoras y correctoras establecidas en el informe de impacto ambiental formulado por la Dirección de Administración Ambiental, así como recoger los condicionantes técnicos establecidos por las distintas administraciones, organismos y empresas de servicios en la fase de consultas.

La empresa debe solicitarse la autorización administrativa de construcción en el plazo de 12 meses.

En la declaración de impacto ambiental el Gobierno Vasco planteaba varias alternativas para un proyecto que para esta institución se alinea "con la urgente necesidad de transición energética, la reducción de la dependencia exterior, y la mitigación del cambio climático".

A su juicio, su no realización "incumpliría objetivos clave de políticas públicas en materia energética".

Energía Energías renovables Cuadrilla de Ayala Industria Gobierno Vasco Araba-Álava Economía

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