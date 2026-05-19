Eusko Jaurlaritzak onetsi egin du Aiaran baterien biltegi bat eraikitzeko proiektua
Arena Green Assest 4, SLUren "PB Navegantes 31" proiektuak 23 milioi euroko aurrekontua du eta 30MW-ko potentzia instalatua, 20 oineko neurriko edukiontzietan dauden 18 biltegiratze unitaterekin, kontrol eta monitorizazio sistemak integratzeko.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) astearte honetan argitaratu du Industria Sailaren ebazpena Arena Green Assest 4, SLUren "PB Navegantes 31" proiekturako.
Ebazpenean zehazten denez, egikaritze-proiektua Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak egindako ingurumen-inpaktuaren txostenean ezarritako baldintzetara eta neurri babesle eta zuzentzaileetara egokitu beharko da, eta kontsulta-fasean administrazioek, organismoek eta zerbitzu-enpresek ezarritako baldintza teknikoak jaso beharko ditu.
Enpresak 12 hilabeteko epea du insatalazioa eraikitzen hasteko administrazio-baimena eskatzeko.
Ingurumen inpaktuari buruzko adierazpenean, Eusko Jaurlaritzak hainbat aukera zituen mahai gainean "trantsizio energetikoaren premiazko beharrarekin, kanpo mendekotasuna murriztearekin eta klima aldaketa arintzearekin" bat datorren proiektua egiteko.
Jaurlaritzaren ustez, hori ez egiteak "energia arloko politika publikoen funtsezko helburuak urratuko lituzke".
