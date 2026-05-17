Amurrioko Tubos Reunidoseko langileak lanera itzuliko dira astelehen honetan, grebaren ostean
Tubos Reunidosek Amurrion (Araba) duen lantegiko beharginak lanera itzuliko dira astelehen honetan (goizeko seietako txandan), zuzendaritzak aurkeztutako enplegu-erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan behera utzi ostean.
Greba bertan behera uztea erabaki zuten sindikatuek ostiralean, langile talde batek lanera itzultzearen alde bozkatu zuen batzarra egin eta astebetera. ELAk, LABek eta ESK-k atzera bota zuten jarrera hori, enpresa-batzordean gehiengoa baitute, eta orain lanera itzultzea onartu dute, baina erabaki hori langileen artean bozkatu gabe, eta horrek desadostasunak sortu ditu langileen artean.
Batzordeak, hala ere, ez du baztertzen etorkizunean lanuzteei berriro ekitea, eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu dituzte maiatzaren 26rako eta 28rako.
Itzulera, gainera,, Gasteizko Merkataritza arloko epaitegiak enpresak eskatutako hartzekodunen borondatezko konkurtsoa onartu eta egun batzuetara iritsi da.
Datorren 26an epaileak konkurtsoaren administratzailea, zuzendaritza eta sindikatuak deitu ditu har daitezkeen neurriak aztertzeko.
Sindikatuetako ordezkarien ustez, konkurtso-fasean sartzean, enpresak planteatutako neurriak bertan behera geratzen dira, baina "ez dira behin betiko kentzen".
Amurrioko batzordeko ordezkariek eta Trapagarango (Bizkaia) lantegiko ordezkariek agerraldia egingo dute asteartean Eusko Legebiltzarrean, altzairugintzaren jarduera industriala bermatzeko proposamenak azaltzeko.
Tubos Reunidosek 118 milioi galdu zituen iaz, eta 263 milioiko finantza-zorra du. Horietatik 150 bat SEPIri zor dizkio, covid ostean jasotako mailegu batengatik.
Tubos Reunidoseko zuzendaritzak jakinarazi du egoera oso zaila dela, eta norbait inbertitzeko prest egoteko baldintzak sortzen ez badira, hartzekodunen konkurtsoak jarduera etetea eta lan-kontratu guztiak amaitzea ekar dezakeela.
Talde osoa 1.300 langilek osatzen dute, eta horietatik 870 lantegi nagusian daude, Amurrion.
