LABek Tubos Reunidosen greba bertan behera uzteko aukeraren alde agertu da, eta ESK-k luzatzearen alde egin du
ELA, LAB eta ESK sindikatuek bilera deitu dute ostiral honetarako Tubos Reunidosen. Amurrioko (Araba) enpresa-batzordean gehiengoa dute, eta gaur egun greba mugagabeari eusten diote. Horren jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da LAB, eta ESK, berriz, greba luzatzearen alde.
Asanblea 09:00etan hasiko da, eta "fase berri honi aurre egiteko beharrezkoak diren erabakiak modu kolektiboan hartu ahal izatea" du helburu.
Ostegun honetan, Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusia lanuztearen jarraipenari buruz eztabaidatzeko prest agertu da. Radio Vitorian egindako adierazpenetan, Arroyok ziurtatu du grebak "lortu dituela bere helburuak, eta, beraz, egokia dela" planteatzea eta eztabaidatzea grebaren jarraitutasunari buruz. Izan ere, gogoratu du enpresa hartzekodunen konkurtsoan dagoela, eta etorkizunerako "borrokarako biderik onena" zein den erabaki beharko dutela.
Aldiz, ESK-k iragarri du bere apustua greba mugagabearekin jarraitzea dela, "ezinbestekotzat" jotzen baitu. Ohar batean azaldu duenez, "orain greba uztea, enplegu-erregulazioko espedientea bertan behera utzi gabe, enpresari eta konkurtsoko administratzaileari behar duten bake soziala oparitzea litzateke, aurre egiten ari garen neurri berdinekin aurrera egiteko".
Gainera, gogorarazi dute maiatzaren 26an epaileak konkurtsoko administratzailea, zuzendaritza eta sindikatuak deitu dituela zer lan-neurri har daitezkeen ikusteko. "Horrek erakusten du enpresak kudeatzen jarraitzen duela, erabakitzeko ahalmena duela eta enplegu-erregulazioko espedientea kentzeko aukera duela", ondorioztatu du ESK-k.
