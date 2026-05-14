Hithiumek bertako langileak, hornitzaileak eta zentro teknologikoak erabiltzeko konpromisoa duela nabarmendu du Irujo kontseilariak
Nafarroan bateria lantegia eraikitzeko negoziazioak aurrera doazela azpimarratu du Mikel Irujo Industria kontseilariak, "poliki baina sendo". Nafarroako Gobernuak bezala, Hithiumek ere enpresa bertako ekosisteman txertatzeko helburua eta konpromisoa dutela azaldu du.
Urte arteko KPIa % 3,2raino apaldu da EAEn eta % 3raino Nafarroan, apirilean
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa bi hamarren murriztu da, % 3,2raino.
Santurtziko udaltzaingoek "zorroztasun greba" egingo dute lan-baldintzak hobetzea eskatzeko
Langileek "antolakuntzako ez-betetzeak" salatu dituzte, baita gainerako udal langileekin alderatuta gutxiago irabazten dutela, eta ekitaldi jendetsuetan langile falta. ErNEren arabera, agenteak araudi guztia zorrotz aplikatzen hasi dira, eta errefortzuak eta aparteko orduak egiteari utzi diote.
CEBEKen ustez, lan-gatazkak "gizartearen aurrerabidearen aurkakoak dira"
CEBEK Bizkaiko patronalaren presidenteak, Guillermo Bucesek, lan-gatazkak "gizartearen aurrerabidearen kontrako" jo ditu, eta sindikatu guztiei dei egin die enpresaburuekin eser daitezen haien arteko harreman-eredua aldatzeko.
ELA, LAB eta ESK Tubos Reunidoseko langileekin bilduko dira ostiralean
Batzarraren helburua da langile guztiei egoeraren balorazioa helaraztea eta greba mugagabeak eta hartzekodunen konkurtsoak markatutako aro berri honetarako jarduera-ildoak ezartzea.
Interinok Taldeak kalte-ordainen bidea ireki izana kritikatu du
Gorenak behin-behineko kontratazioan abusua jasan duten langileek kontratu finkoak lortzeko oposizioa gaindituta izatea beharrezkotzat jo ondoren, Egoitz Markaida Interinok Taldearen bozeramaileak adierazi du langile horiek lanpostua eskuratzeko baldintzak bete zituztela, eta, ondorioz, finko egin behar direla uste du.
Espainiako Gobernuak Tubos Reunidosen bideragarritasuna bilatzeko "bide guztiak" aztertuko dituela ziurtatu du Cuerpok
Josu Estarrona EH Bilduren senatariak egindako galderari erantzunez, Carlos Cuerpo Gobernuko lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroak adierazi du Gobernuak "datozen asteetan" aztertuko duela Tubos Reunidosen egoera. Izan ere, gaur egun hartzekodunen konkurtsoan dago, eta konpromisoa hartu du "bide legal guztiak" aztertzeko, "estrategikotzat" jotzen duen enpresaren bideragarritasuna bilatzeko asmoz.
Nola eska dezaket emantzipaziorako dirulaguntza?
23 eta 29 urte bitarteko gazteek Emantzipa dirulaguntza eska dezakete gaurtik aurrera.
Epaileak Tubos Reunidosen konkurtso-administratzailea, enpresa eta sindikatuak deitu ditu hilaren 26rako
Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate borondatezko hartzekodunen konkurtsoan deklaratu ditu Gasteizko epaitegi batek, eta PKF Attest Concursal SL Profesional izendatu du konkurtso-administratzaile.
Gorenak ebatzi du behin-behinekotasunaren abusua jasan duen langileek oposizioa gaindituta izan beharko dutela plaza finkoa lortzeko
Gorenaren argudioa da oposizioa gainditu ez duten langileak finko egiteak Konstituzioa eta Langile Publikoen Estatutua urratuko lituzkeela.