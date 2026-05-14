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El consejero Irujo destaca el compromiso de Hithium de utilizar personal, proveedores y centros tecnológicos locales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hithiumek bertako langileak, hornitzaileak eta zentro teknologikoak erabiltzeko konpromisoa duela nabarmendu du Irujo kontseilariak
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EITB

Última actualización

El consejero de Industria, Mikel Irujo, ha destacado que las negociaciones para la construcción de la fábrica de baterías en Navarra avanzan "de forma lenta pero contundente". Ha explicado que, al igual que el Gobierno de Navarra, Hithium tiene el objetivo y el compromiso de integrar a la empresa en el ecosistema local.

Industria Navarra Gobierno de Navarra Economía

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