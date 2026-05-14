El consejero Irujo destaca el compromiso de Hithium de utilizar personal, proveedores y centros tecnológicos locales
El consejero de Industria, Mikel Irujo, ha destacado que las negociaciones para la construcción de la fábrica de baterías en Navarra avanzan "de forma lenta pero contundente". Ha explicado que, al igual que el Gobierno de Navarra, Hithium tiene el objetivo y el compromiso de integrar a la empresa en el ecosistema local.
Te puede interesar
El IPC interanual se modera hasta el 3,2 en abril en la CAV y al 3 % en Navarra
En el Estado español el IPC ha recortado dos décimas su tasa interanual, hasta el 3,2 %.
La Policía Local de Santurtzi inicia una huelga de celo por sus reclamaciones laborales
La plantilla denuncia “incumplimientos organizativos”, diferencias retributivas respecto al resto de trabajadores municipales y falta de efectivos en eventos multitudinarios. Según ErNE, los agentes han comenzado a aplicar de forma estricta toda la normativa y han dejado de realizar refuerzos y horas extra.
CEBEK considera la conflictividad laboral "contraria al progreso social"
El presidente de la patronal vizcaína CEBEK, Guillermo Buces, ha considerado la conflictividad laboral "contraria al progreso social" y ha llamado a todos los sindicatos a sentarse con los empresarios a acordar un cambio del modelo de relación entre ellos.
ELA, LAB y ESK reúnen este viernes a la plantilla de Tubos Reunidos tras el concurso de acreedores
El objetivo de la asamblea es trasladar al conjunto de la plantilla una valoración de la coyuntura y proponer líneas de actuación para esta nueva fase del conflicto laboral, en un contexto marcado por la huelga indefinida y la reciente declaración del concurso de acreedores de la empresa.
Interinok Taldea insiste en que los trabajadores en fraude deben ser fijados y no indemnizados
El Tribunal Supremo decide que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición. Egoitz Markaida, portavoz de Interinok Taldea, explica que cada trabajador en esta situación deberá recurrir su situación personal.
Cuerpo asegura que el Gobierno de España explorará "todas las vías" para buscar la viabilidad de Tubos Reunidos
Respondiendo a la pregunta realizada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno analizará "en las próximas semanas" la situación de Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, y se ha comprometido a explorar "todas las vías legales" para buscar la viabilidad de una empresa que considera "estratégica".
Cómo pedir la ayuda para la emancipación
Los jóvenes vascos de 23 a 29 años ya pueden solicitar la ayuda Emantzipa.
El juez cita al administrador concursal de Tubos Reunidos, a la empresa y a los sindicatos para el próximo día 26
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores, y ha nombrado como administrador concursal a PKF Attest Concursal S.L.P.
El TS falla que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición
Argumenta que hacer fijos a empleados públicos que encadenen contratos temporales sin aprobar una prueba "vulneraría la Constitución". Esta sentencia del Supremo pone fin a las aspiraciones de miles de trabajadores contratados durante años de manera temporal por las administraciones públicas, que esperaban que su relación laboral se declarara fija sin haber pasado por una prueba selectiva previa.