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Euskal Herria se rinde ante un eclipse solar histórico

Las cámaras de EITB han estado desplegadas por toda la geografía vasca para registrar cada segundo de esta experiencia.
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PALAS DE REI (LUGO), 12/08/2026.- Eclipse de sol visto desde Castillo de Pambre en Palas Rei, Lugo, este miércoles. EFE/Eliseo Trigo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herriak amore eman du eguzki eklipse historiko baten aurrean
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EITB

Última actualización

El cielo ha sido este miércoles escenario de un fenómeno astronómico histórico e inolvidable. El esperado eclipse solar total de este 12 de agosto ha paralizado y movilizado a miles de personas para regalarles un espectáculo que no se vivía en Euskal Herria desde hace más de un siglo; los últimos fenómenos del estilo se vieron en nuestro territorio en 1905 (total) y en 1912 (mixto).

Desde primera hora de la mañana, miles de vascos y vascas, y visitantes de todo el mundo, armados con gafas homologadas e infinidad de artilugios para poder disfrutar del evento cósmico, han tomado posiciones estratégicas con la vista puesta en el oeste.

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18:00 - 20:00

El fenómeno ha arrancado pasadas las 19:30 horas con una fase parcial de casi una hora en la que la Luna ha ido "mordiendo" de manera progresiva el disco solar sin apagar del todo la luz del día, para dar paso al deslumbrante destello de las Perlas de Baily y al famoso Anillo de diamantes. El momento cumbre ha llegado con la totalidad, en torno a las 20:30 horas, cuando el Sol ha quedado oculto por completo, sumiendo el entorno en un repentino crepúsculo, revelando una majestuosa corona solar ante la fascinación de miles de espectadores.

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El fenómeno ha alcanzado el 100 % en ciudades como Bilbao y Vitoria-Gasteiz, abarcando gran parte de los territorios de Bizkaia y Álava. En el caso de Donostia, Pamplona o Baiona, el Sol ha llegado a taparse en un 99 %.

Las cámaras de EITB han estado desplegadas por toda la geografía vasca para registrar cada segundo de esta experiencia colectiva.

Eclipses solares Eguraldia Comunidad Autonóma Vasca Navarra Iparralde Sociedad

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