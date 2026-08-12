Euskal Herria se rinde ante un eclipse solar histórico

El cielo ha sido este miércoles escenario de un fenómeno astronómico histórico e inolvidable. El esperado eclipse solar total de este 12 de agosto ha paralizado y movilizado a miles de personas para regalarles un espectáculo que no se vivía en Euskal Herria desde hace más de un siglo; los últimos fenómenos del estilo se vieron en nuestro territorio en 1905 (total) y en 1912 (mixto).

Desde primera hora de la mañana, miles de vascos y vascas, y visitantes de todo el mundo, armados con gafas homologadas e infinidad de artilugios para poder disfrutar del evento cósmico, han tomado posiciones estratégicas con la vista puesta en el oeste.