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El aviso amarillo por calor se alarga hasta el viernes

El Gobierno Vasco ha extendido el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas porque, durante estas tres jornadas, se prevén temperaturas máximas en torno a los 37º en Euskadi.
GRAFCVA5085. VALENCIA, 21/07/2026.- Una joven combate el calor con un abanico durante este martes en el que las temperaturas máximas rozan los 40 grados en Xixona (Alicante), primer día de la tercera ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana y en la que, a partir de las 13 horas, se activará el aviso naranja por altas temperaturas en el interior Valencia y Alicante, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet). EFE/Ana Escobar
Euskaraz irakurri: Abisu horia beroagatik Euskadin: ostiralera arte luzatuko da, 37 ºC-ko maximoekin
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha extendido el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el próximo viernes, ya que se prevén máximas de en torno a los 37º en estas tres jornadas.

Para este miércoles se ha establecido el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, ya que se prevén máximas de 37º en la zona de transición y de 38º en el eje del Ebro, aunque en la costa serán de 29º.

Para mañana jueves continúa el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y por muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En este periodo el termómetro podrá alcanzar los 38º en el eje del Ebro, los 37º en la zona de transición y los 33º en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se quedarán en 27º.

El viernes el pronóstico es similar: se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes todo el día y muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas, con máximas de 35º en el eje del Ebro. 

Eguraldia Comunidad Autonóma Vasca Olas de calor Sociedad

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