El aviso amarillo por calor se alarga hasta el viernes
El Gobierno Vasco ha extendido el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el próximo viernes, ya que se prevén máximas de en torno a los 37º en estas tres jornadas.
Para este miércoles se ha establecido el aviso amarillo por temperaturas muy altas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, ya que se prevén máximas de 37º en la zona de transición y de 38º en el eje del Ebro, aunque en la costa serán de 29º.
Para mañana jueves continúa el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y por muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En este periodo el termómetro podrá alcanzar los 38º en el eje del Ebro, los 37º en la zona de transición y los 33º en la zona cantábrica interior, mientras que en la costa se quedarán en 27º.
El viernes el pronóstico es similar: se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes todo el día y muy altas entre las 12:00 y las 20:00 horas, con máximas de 35º en el eje del Ebro.
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